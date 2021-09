Grande Fratello Vip, conoscete il cugino, e socio in affari, di Daniele Silvestri? Lui è un cantante amatissimo

Molti di noi lo ricorderanno come il “biondo” di Vivere, la soap opera italiana di fine anni 90 che ha appassionato milioni di telespettatori. Oggi Davide Silvestri ritorna come concorrente del Grande Fratello Vip. Ma forse non tutti sanno che ha un cugino cantante molto famoso.

Davide Silvestri al Grande Fratello Vip

Manca pochissimo alla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip, segnata in agenda alla data 13 settembre. Nel frattempo le curiosità sui nuovi concorrenti che prenderanno parte al reality di Alfonso Signorini si sprecano. Tra i 22 futuri gieffini c’è anche Davide Silvestri.

Nato a Milano il 17 maggio 1981, ai più è noto per aver interpretato Marco Falcon in Vivere. Successivamente Silvestri ha partecipato in alcune fiction di Mediaset e Rai come “Capri”, “Squadra Mobile” e “Che Dio Ci Aiuti”. Per l’attore non è il primo reality, perchè nel 2003 ha fatto parte anche del cast dei naufraghi de L’Isola dei Famosi, condotto da Simona Ventura. In quell’occasione arrivò in semifinale e arrivò al quarto posto.

Il cugino famoso

Ma sapete che Davide ha un cugino famoso? E’ Kekko Silvestre dei Modà. I loro cognomi sono diversi solo per la vocale finale, perchè c’è stato un errore all’anagrafe durante la trascrizione.

Davide Silvestri nell’ultimo periodo si era un pò allontanato dalla TV. Dopo l’avventura in Honduras si è dedicato alla continuazione della sua formazione, entrando nel 2005 all’ “Accademia dei Filodrammatici” di Milano. Poi la volta del in teatro, dove ha vestito i panni da protagonista in spettacoli come “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde, “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare, “Cecè e Bellavita” di Pirandello e “Antigone” di Sofocle.

Il debutto nel grande schermo arriva nel 2006 con il film “Coppia normalissima alla prima esperienza”, scritto e diretto da Luca Mazzieri, in cui è protagonista come Romeo. Arriveranno altri film: “Scrivilo sui muri” di Giancarlo Scarchilli “La fidanzata di papà” di Enrico Oldoini e successivamente nel 2010, recita in tv al fianco di Giancarlo Giannini, nel film “Prima della felicità”. Nel 2012, recita nella fiction “Benvenuti a tavola” con Giorgio Tirabassi e Fabrizio Bentivoglio.

Davide Silvestri ama stare anche dietro la macchina da presa: nel 2013, infatti ha fatto l’ aiuto regista di Pasquale Marrazzo ne “La moglie del soldato”. Non ci resta che attendere il Grande Fratello Vip per seguirlo nelle dinamiche che nasceranno all’interno della casa.