Carmen Russo racconta il suo viaggio: “La mia maternità a 52 anni”

Bella, solare, simpatica e talentuosa: sto parlando di Carmen Russo, uno dei volti televisivi più amati dal pubblico italiano. Noi tutti siamo stati conquistati dal suo carattere allegro ed esuberante, ma dietro i sorrisi di Carmen si nascondono anni di dolore e sofferenze.

Quando nel 2013 sono diventati genitori della loro unica figlia, la piccola Maria, Carmen e suo marito Enzo Paolo Turchi sono stati inondati da numerose e spiacevoli critiche. Perché la coppia è stata così duramente attaccata? Perché Carmen ha dato alla luce la sua bambina all’età di 53 anni; Enzo Paolo, invece, ne aveva 62. Scopriamo insieme il racconto di Carmen Russo inerente alle tante difficoltà incontrate durante il percorso per diventare mamma.

Un percorso difficile

Nella vita di tutte le donne, o quasi, arriva il momento in cui viene fortemente avvertito il desiderio di ventare mamma. In alcuni casi, tuttavia, la voglia di maternità si va a scontrare con la natura che, a volte, non permette a questo sogno di diventare realtà. In un’intervista rilasciata tempo fa a Serena Bortone durante il programma Oggi è un altro giorno, Carmen Russo ha deciso di svelare tutte le difficoltà incontrate prima di poter stringere tra le braccia la sua Maria. Ecco le parole della ballerina: “Ricordo ancora quel giorno di fine giugno scorso: ero distesa sul letto nella clinica di Barcellona che in otto anni aveva ‘assistito’ alla mia battaglia più grande, quella di diventare madre […]. Mi ero appena sottoposta all’ennesima fecondazione assistita e, dopo aver pregato la Madonna affinché mi proteggesse ho detto a me stessa: ‘Carmen, questa è l’ultima volta, hai cinquantadue anni, o la va o la spacca’.

Sì, avete capito bene, la battaglia verso la genitorialità di Carmen ed Enzo Paolo è durata più di otto anni, durante i quali la coppia non ha mai perso la speranza ed è sempre rimasta unita.

Lo spettacolo della vita

Dopo tanti anni di tentativi falliti, però, finalmente è arrivata la ricompensa, così come Carmen Russo ha raccontato a Serena Bortone: “Evidentemente il mio piccolino deve aver sentito le mie parole disperate e, da qualche parte dal cielo, ha finalmente deciso di fare il suo viaggio e raggiungere la famiglia che da tempo lo attendeva. Ora sono qui, ad accarezzarmi il pancino che sta diventando sempre più grande e, accudita dal mio amore Enzo Paolo, l’uomo che sta al mio fianco da trent’anni e che ha sempre combattuto con me senza mai mollare, ho deciso di raccontare tutta la mia storia, perché il mio desiderio più grande è quello di essere di aiuto a tutte le donne che, come me, sognano di diventare mamme, ma hanno delle difficoltà […]”.

Oggi la bambina ha già 8 anni, e mamma Carmen e papà Enzo Paolo sono ogni giorno più felici: Maria rappresenta, per la coppia di ballerini, il loro piccolo/grande miracolo.