Avete mai visto la compagna di Ermal Meta? Ecco chi è la bellissima Chiara

Lui amato cantautore, lei agente sportiva: ecco tutti i dettagli su Chiara Sturdà, la fidanzata del vincitore di Sanremo 2018 Ermal Meta.

Cantautore, compositore, polistrumentista, nonché vincitore del Festival di Sanremo 2018 in coppia con il cantante Fabrizio Moro, Ermal Meta è uno degli artisti di spicco del panorama musicale contemporaneo. Il suo talento, la sua sensibilità e la sua grande capacità di emozionare attraverso i suoi testi, l’hanno reso uno dei cantanti maggiormente apprezzati sia dal pubblico adulto che da quello più giovane. Con la sua semplicità Ermal Meta ha incantato tutti, ma nella sua vita c’è anche qualcuno da cui lui è stato conquistato: la sua dolce metà Chiara Sturdà.

Chi è Chiara Sturdà

Marketing manager e agente sportiva attiva soprattutto nel settore calcistico, Chiara Sturdà è la donna con cui Ermal Meta ha deciso di dare una seconda chance all’amore dopo la fine della sua lunga relazione con Silvia Notagiacomo durata circa 10 anni. Ma se è vero che le love story delle personalità dello spettacolo sono perennemente sotto i riflettori, a volte non è così semplice ricavare qualche dettaglio saliente circa le persone con cui le diverse star scelgono di condividere la propria quotidianità.

Chiara Sturdà: studio, sport e riservatezza

È il caso, appunto, di Chiara Sturdà, che non ama affatto esibirsi sui social. Anzi, cerca di tenersi piuttosto lontana dalle scene affollate del mondo dello spettacolo. Milanese classe 1990, di lei si sa che lavora come agente e marketing manager per una società di consulenza per calciatori e calciatrici. Fino a poco tempo fa, sul suo profilo Instagram (privato) si definiva “amante del cibo, dei viaggi e della gente che sorride”. Ancora, l’agente sportiva si è laureata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in Economia e gestione aziendale, oltre ad aver lavorato come stagista all’ospedale Fatebenefratelli, nella contabilità e gestione dei dati. Successivamente, nel 2018 ha fatto una breve esperienza come commentatrice sportiva a Bergamo Tv e ha frequentato un workshop in giornalismo sportivo a Sport Italia. Insomma, una vera amante dello sport!

LEGGI ANCHE: Ermal Meta spiazza tutti: “Non sono mai arrivato in Italia con il barcone”

La storia d’amore tra Ermal Meta e Chiara Sturdà

Ma come è nato l’amore tra il cantante e l’agente sportiva? Purtroppo, questa è una domanda a cui è difficile dare una risposta. Ermal Meta è sempre stato molto riservato circa la sua vita privata e ha sempre preferito tenere per sé i dettagli relativi alle sue relazioni sentimentali. Nonostante questo, navigando sul suo profilo Instagram, si scorge qua e là qualche scatto insieme a Chiara Sturdà, presentata ufficialmente ai fan ad aprile 2020. Da quel momento in poi, seppur non con grande frequenza, Ermal Meta ha postato alcune fotografie insieme alla fidanzata. I due appaiono innamorati e felici, e i fan del cantante non mancano di sostenere in ogni modo la loro relazione.