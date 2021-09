LOL 2-Chi ride è fuori, confermata la seconda stagione: ecco la decisione di Amazon Video su Fedez e Mara Maionchi

Si è rimessa in moto la macchina del programma in onda su Amazon Prime, LOL-Chi ride è fuori: per la seconda edizione sono stati confermati alla conduzione Mara Maionchi e Fedez.

La notizia è ufficiale: LOL-Chi ride è fuori avrà una seconda edizione e anche questa volta al timone del programma ci saranno Fedez e Mara Maionchi.

Dopo il grande successo della prima stagione, la trasmissione tornerà ad intrattenere il pubblico italiano, per la gioia degli spettatori che si sono divertiti fino alle lacrime.

LOL seconda edizione: Fedez annuncia il suo ruolo nella trasmissione

A confermare la sua presenza alla conduzione della trasmissione è stato Fedez: il marito di Chiara Ferragni ha voluto condividere la gioia per la riconferma attraverso una story pubblicata su Instagram. Nella foto in questione si vede un biglietto che reca la firma dello staff di Amazon Prime Video e che recita così:“Caro Fedez, siamo lieti di averti ancora con noi al timone di LOL. Quest’anno abbiamo fatto l’impossibile: riunire insieme le 10 persone più divertenti d’Italia ma soprattutto le uniche che non ti hanno ancora querelato. Lo staff di Amazon”.

Il riferimento è ben noto: negli ultimi tempi Fedez si è trovato al centro di diverse polemiche ed è stato querelato dalla celebre associazione per la difesa dei consumatori. In un programma comico che ha scatenato così tante risate non poteva mancare una battuta che andasse a punzecchiare proprio uno dei protagonisti più amati del mondo social e della musica. Fedez ha accolto con molta autoironia le parole del biglietto, esattamente come accoglie ogni volta le puntuali lettere firmate dagli avvocati di chi decide di farli causa.

LOL in onda a novembre: le anticipazioni di Mara Maionchi

Chi ha guardato attentamente la prima edizione di LOL non ha potuto fare a meno di notare tutti gli scherzi di cui Fedez è stato vittima mentre si trovava nella stanza adibita alla conduzione. Insieme a lui c’era e ci sarà Mara Maionchi, che ha lungo rivestito il ruolo di giudice più amata di X Factor. La donna, che ha raggiunto la soglia degli 80 anni, continua ad essere uno dei volti preferiti dai giovanissimi e ha annunciato la sua riconferma nel programma direttamente dal palco del Festival della Tv di Dogliani.

Secondo quanto ha dichiarato Mara, questa volta le sarebbe stato assegnato un ruolo più dinamico. “Nella prima non ho fatto nulla, praticamente un parassita, ma in questa sarò a capo di una squadra. Sono gasatissima!“, ha detto la donna che non sta più nella pelle. Per scoprire di cosa si tratta dovremo aspettare la messa in onda della trasmissione: la Maionchi ha annunciato che il programma sarà rilasciato su Amazon Prime Video già a novembre. Cresce l’attesa per i nomi dei 10 protagonisti che si sfideranno a colpi di risate senza poter ridere. Dopo le incredibili e indimenticabili gag di Elio e Lillo che hanno segnato la prima edizione quali saranno le scene iconiche della seconda?