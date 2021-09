Rai Uno riparte dalle certezze: Clerici, Conti e Matano trascinano la rete ammiraglia di Viale Mazzini

In queste ore il direttore Stefano Coletta, ha mostrato la presentazione dei programmi di Rai 1 relativi del day time, ecco quali saranno le conferme e se potrebbero esserci delle novità sulla rete ammiraglia della tv pubblica.

I programmi di Rai 1

A partire da lunedì 13 settembre, Rai 1 abbandonerà la versione estiva per entrare nel vivo della stagione televisiva, con il ritorno dei programmi di punta, in particolare quelli giornalieri, dal mattino fino a metà pomeriggio, ecco su quali programmi deciderà di affidarsi la rete e quali sono state le parole di Stefano Coletta a tal proposito.

A livello di programmazione non ci saranno stravolgimenti, si partirà all’alba con Unomattina, dove torneranno i giornalisti Marco Frittella e Monica Giandotti, a seguire Storie Italiane con Eleonora Daniele, per poi continuare con E’ sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici. Dopo il telegiornale, sarà la volta della seconda edizione di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, fino a completare il day time con La Vita in diretta, alla cui conduzione è stato confermato Alberto Matano. Tali trasmissioni partono da certezze, ma Coletta non ha escluso delle novità per quanto riguarda l’impostazione dei programmi.

Le parole di Coletta

Durante la presentazione del palinsesto di Rai 1, riguardo al day time della prossima stagione, il direttore di rete ha annunciato delle variazioni per rendere maggiormente fruibile il servizio agli spettatori, anche all’interno di trasmissioni già ben collaudate, come nel caso di Unomattina, dove Coletta ha confermato il cuore della trasmissione, ma con dei cambiamenti relativi alla prima ed ultima parte, auspicando un maggior spazio per l’arte e la cultura, tali modifiche saranno maggiormente sostanziali a partire da gennaio; mentre in Storie italiane si cercherà di trattare temi vicini all’infanzia ed alla fase dell’adolescenza.

Lo stesso Coletta si è poi complimentato con Matano per aver reso La Vita in diretta un programma godibile e senza bisogno di trash, affermando per la prossima stagione di dare maggior slancio alla trasmissione attraverso uno studio ammodernato e maggiormente interattivo, oltre al rafforzamento della squadra degli inviati dall’esterno. La programmazione di Rai 1 riprenderà regolarmente a partire da lunedì 13 settembre.