Matrix 4 | Le prime immagini ufficiali: l’idea geniale della Warner Bros.

C’è tantissima attesa per l’uscita del trailer ufficiale di The Matrix Resurrections, il quarto capitolo della serie cult ” The Matrix”. La casa di produzione ha ingegnato un teaser interattivo, che in queste ore sta facendo impazzire i fan nel countdown. Cosa sta succedendo

Il teaser che manda in visibilio i fan di Matrix

Eravamo alla fine del secolo e ci affacciavamo curiosi al nuovo millennio, quando in tutte le sale cinematografiche arrivò Matrix. Il 1999 fu l’anno di questo capolavoro in stile cyberpunk, una pellicola che si rivelò un successo straordinario, facendo l’ en plein ai botteghini, incassando oltre 460.000.000 di dollari e vincendo per ben quattro volte gli Academy Awards nelle categorie Miglior montaggio, Miglior sonoro, Miglior montaggio sonoro e Migliori effetti speciali. Keanu Reeves, con solo questo film, è schizzato ai primi posti degli attori più pagati al mondo.

Dopo 18 anni dall’ultimo titolo (dopo il primo seguono Matrix Reloaded e Matrix Revolutions), Reeves torna a vestire i panni di Neo e i fan della serie scalpitano, impazienti di rivederlo in questo ruolo sul grande schermo. Ad aggiungere ulteriore suspense, che sta crescendo di ora in ora anche solo per il trailer ufficiale che uscirà ufficialmente domani alle 15, la Warner Bros poche ore fa, attraverso il suo account Instagram, ha invitato il pubblico a “gustare” sul profilo ufficiale di Matrix Resurrections, (whatisthematrix.com ) due brevi teaser, che offrono un primo sguardo sul nuovo lavoro grazie a immagini inedite e sequenze entusiasmanti.

Pillola rossa o pillola blu?

Un’idea stratosferica, accolta con gioia dai fan più sfegatati. Il teaser come immagine di apertura presenta le famose pillole, presa da una delle scene più celebri del film. L’utente dovrà scegliere: la rossa o la blu? Proprio come ha fatto Neo, che nel film si è ritrovato in questa sorta di bivio. La prima gli avrebbe permesso di intraprendere un viaggio all’interno dei segreti più oscuri della realtà. La seconda gli avrebbe concesso il ritorno alla sua vita di tutti i giorni.

La stessa cosa accade sul sito del teaser. L’utente deve scegliere tra le due pillole e dopo aver scelto gli verranno mostrati degli spezzoni del film che si baseranno su Matrix o sul mondo reale, dipende dalla scelta fatta. Ovviamente la scena si può ripetere per vedere più spezzoni diversi, fino ad un numero ben definito. Una genialata che aumenta il coinvolgimento dei cinèfili, anche perchè ad ogni visione, il teaser cita l’orario reale del momento.

Il cast di Matrix 4

Ora, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss sono pronti per dare nuova vita a Neo e Trinity. Al loro fianco anche Jada Pinkett Smith nel ruolo di Niobe. Ci sarà anche Christina Ricci, aggiuntasi a Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Jonathan Groff.

Il trailer completo, come già detto sopra, sarà visibile domani 9 settembre sempre sullo stesso sito, mentre la pellicola verrà trasmessa nelle sale cinematografiche nel mese di dicembre. Un buon motivo per tornare al Cinema.