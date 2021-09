Matilde De Angelis: avete mai visto il suo fidanzato? Famoso rapper

Matilde De Angelis è una delle attrici più seguite del momento. Bella, giovane e brillante si è contraddistinta per aver preso parte a film di successo come L’incredibile storia dell’Isola delle Rose oltre a conquistare il pubblico dell’ultimo Festival di Sanremo, come co-conduttrice al fianco di Amadeus, nella prima serata della storica kermesse musicale. Ma chi ha conquistato il suo cuore? E’ un rapper e si fa chiamare Nayt. Conosciamolo

Bella e brava

Con il ruolo di Ambra ha incantato i telespettatori della fiction Rai “Tutto può succedere”, il suo esordio nel piccolo schermo nei panni di un’adolescente. Matilde De Angelis non ha perso tempo e ha fatto subito vedere di che stoffa è fatta, mostrando determinata il suo talento, debuttando poco dopo, nel grande schermo nel ruolo di Giulia De Martino in Veloce come il vento, ossia la sorella del protagonista interpretato da Stefano Accorsi.

Vincitrice del Premio David di Donatello per la categoria “miglior attrice non protagonista” grazie al film di “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” di Sydney Sibilia, uno dei suoi recenti lavori che precedono il successo della serie kolossal “Leonardo”, in cui veste i panni Caterina da Cremona, Matilde De Angelis in questi giorni si è fatta vedere al fianco del suo fidanzato, il giovanissimo William Mezzanotte, ossia il rapper Nayt.

Il fidanzato di Matilde De Angelis

Forse non tutti sanno che la stessa Matilde prima di avvicinarsi alla recitazione, si è dedicata profondamente alla musica: ha studiato chitarra e violino a 11 anni e ha 13 anni componeva canzoni. Ha anche pubblicato nel 2014, un album, Karnaval Fou.

Tra Matilde classe 1995 e William classe 1994, c’è amore reciproco e una forte intesa. Lui è nato ad Isernia ma si è trasferito presto a Roma, dove ha iniziato il suo percorso musicale scrivendo i suoi primi pezzi e facendo attività di rapper. Come sanno i ben informati Nayt ha all’attivo già due EP, due mixtape e cinque album in studio. L’ultimo suo lavoro è “Mood” pubblicato lo scorso dicembre.

Nayt ha collaborato con rapper importanti e famosi come Emis Killa, Lowlow, Gemitaiz, Tha Supreme e Vegas Jones. Il fidanzato di Matilde De Angelis ha anche scritto un libro autobiografico dal titolo “Non voglio fare cose normali”.

Insomma, c’è da dire che i due innamorati hanno in comune molte cose, come il talento, la creatività e l’amore per la musica. “E’ un artista che ha una tecnica e una poetica pazzesche. In più è una persona straordinaria. Se sono fidanzata non sono più libera? Eh no, che vuol dire? Io so’ sempre libera”. Ha dichiarato recentemente l’attrice che in passato ha fatto sentire la sua voce per la lotta contro i canoni di bellezza e si è dimostrata un’attivista nel body-positivity.