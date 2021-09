Boomerang finisce nel passeggino, scoppia violenta rissa tra mamme: sono sei le donne denunciate. Tra queste, anche una nonna. Ad allertare le forze dell’ordine un padre lì presente al momento dei fatti.

Un’accesa rissa finita in denuncia, quella avvenuta in quel di Terni. L’episodio si è verificato la scorsa settimana, e a scatenare il parapiglia è stato un boomerang giocattolo trovato, come sorpresa, all’interno di una confezione di merendine. Tra i coinvolti – tutte donne, da giovani mamme a nonne in stampelle – c’è anche chi è finito al pronto soccorso, a causa di (pare lievi) lesioni e contusioni riportate. Soltanto l’arrivo delle forze dell’ordine, allertate da un padre che ha assistito a tutta la scena, ha permesso di sedare la violenta lite.

Rissa tra mamme, 6 le denunce

Secondo quanto viene riportato da Terni Today, l’accesa lite è nata in piazza Solferino, dopo che un bambino ha lanciato in aria il gioco (un boomerang da assemblare) facendolo finire, per errore, nel passeggino di un altro bimbo più piccolo. Un episodio, questo, che ha fin da subito surriscaldato gli animi. La madre del bambino “colpito” dal giocattolo, probabilmente spaventata, è infatti andata su tutte le furie, passando nel giro di poco tempo dalle parole ai fatti – o meglio, alle mani.

Alla scena hanno assistito diversi presenti, tra cui diverse donne che, dopo essersi intromesse nella discussione, hanno in seguito preso parte anche al parapiglia. Le fonti parlano di sei donne (giovani mamme e delle amiche), tra le quali si conta anche un’anziana signora. Una nonna che, brandendo la stampella d’acciaio usata per deambulare, ha finito per sferrare colpi in aria.

Alla vista della furiosa lite, un padre lì presente ha infine preferito chiamare la polizia piuttosto che intervenire di persona. Immediato allora l’intervento delle forze dell’ordine, che giunte con una volante sul posto hanno sedato la rissa e identificato tutte le donne che vi hanno preso parte. Sempre secondo quanto si apprende, per alcune di loro sarebbe stata necessaria persino una visita al prontosoccorso, a seguito di alcune lesioni e contusioni (pare di lieve entità) riportate nella zuffa. Per tutte, comunque, è scattata una denuncia per rissa – nella quale, per fortuna, i bambini non sono rimasti coinvolti.