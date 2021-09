Cadavere ritrovato in una busta. Il figlio confessa: “Sono stato io”

Resti umani trovati sul ciglio di una strada, il figlio avrebbe confessato. La vittima era una donna di 85 anni

Importanti risvolti sull’orrendo ritrovamento a Napoli di una borsa contente resti umani: ha confessato il figlio della vittima. Si tratta di Eduardo Chiarolanza, un 47enne attualmente in custodia della polizia, che ha dichiarato di avere ucciso la madre. I resti smembrati della donna, Eleonora Di Vicino, 85enne e madre di tre figli, sono stati trovati una busta blu dell’Ikea vicino un muretto, in una stradina sulla collina dei Camaldoli. “Sono stato io” ha detto agli inquirenti dopo alcune ore di interrogatorio

L’anziana era scomparsa a fine agosto. A preoccuparsi dell’irreperibilità della donna, è stata una conoscente. Il presunto omicida presenta gravi turbe di natura psichica. All’inizio delle indagini avrebbe negato di conoscere il destinato della madre, ma sarebbe poi crollato fino alla tremenda ammissione. Il quotidiano il Mattino ha riportato i dettagli della notizia.

Al momento però non ci sono conferme sull’omicidio. Secondo il quotidiano, il figlio potrebbe avere semplicemente cercato di fare sparire il cadavere della madre, magari morta per cause naturali, per potere continuare a intascare la pensione. Un’altra ipotesi avanzata dal giornale, dice addirittura che nella busta potrebbero non esserci resti umani o che potrebbero non appartenere alla donna in questione.