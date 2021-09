Bollettino coronavirus 10 settembre: 5.621 contagi, 62 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 10 settembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 5.621 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.522. Sono invece 62 le vittime in un giorno, ieri erano state 59. Sono 548 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37 (ieri erano 38). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.164, in calo di 66 rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.596.558, i morti 129.828. I dimessi e i guariti sono invece 4.338.241, con un incremento di 6.984 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 128.489, con un calo di 1.429 casi nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

In Sicilia 973 i nuovi positivi, 18 i morti

Sono 973 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 20.810 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende di poco al 4,7 ieri era al 4,8%. L’isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita dal Veneto con 618 casi. Gli attuali positivi sono 26.353 con un decremento di 836 casi. I guariti sono 1.791 mentre si registrano altre 18 vittime che portano il totale dei decessi a 6.543. La regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 3 l’8 settembre, 3 il 7 settembre, 1 il 6 settembre, 1 il 5 settembre, 1 il 4 settembre, 1 primo settembre, 1 il 31 luglio, 1 il 17 luglio. Sul fronte ospedaliero sono adesso 901 i ricoverati, 25 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 108, 9 in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 338, Catania 174 Messina 129, Siracusa 79, Ragusa 80, Trapani 96, Caltanissetta 1, Agrigento 39, Enna 37

In Emilia-Romagna 617 positivi e 5 morti

Sono 617 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, individuati nelle ultime 24 ore sulla base di quasi 30mila tamponi fatti. Si contano ancora cinque morti (un uomo di 85 anni e una donna di 96 nel Modenese, due uomini di 70 e 91 anni nel Modenese e un70enne nel Parmense), mentre prosegue il calo dei ricoveri. I casi attivi sono circa 15mila, il 97% di loro è in isolamento domiciliare perché non necessita cure ospedaliere. In terapia intensiva ci sono 43 pazienti, due in meno di ieri, mentre negli altri reparti Covid sono 400 (-2). Dei nuovi positivi, 220 sono asintomatici, individuati con test e contact tracing, e l’età media è di 36,8 anni. Bologna, con 153 nuovi casi è la provincia con il numero assoluto più alto, seguita da Modena (114).

Lombardia, oggi 594 casi e 2 morti

Sono 594 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 49.658 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’1,1% secondo quanto riporta la Regione. Nelle ultime 24 ore sono morte 2 persone, per un totale di 33.947 decessi da inizio pandemia. In terapia intensiva ci sono 59 pazienti, uno in più di ieri; mentre nei reparti Covid ordinari calano i ricoverati: sono oggi 391, 4 meno di 24 ore fa. Sono 179 i nuovi casi nel territorio metropolitano di Milano, di cui 64 nella città capoluogo. Seguono le province di Varese con 88 nuovi contagi, di Brescia (+74) e di Monza e Brianza (+68). Incremento di 38 positivi a Bergamo, di 29 a Como, di 25 a Pavia, di 22 a Lecco, di 14 a Mantova, di 12 a Cremona, di 11 a Lodi e di 9 a Sondrio.

In Toscana 423 nuovi casi, età media 39 anni, 3 decessi

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 442 (6 in meno rispetto a ieri, meno 1,3%), 57 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 1,7%). Sono 423 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana (411 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico), che portano a 275.933 i casi registrati dall’inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 423 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 28% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 259.107 (93,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.476 tamponi molecolari e 9.571 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo. Sono invece 6.122 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.772, -2% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 442 (6 in meno rispetto a ieri, meno 1,3%), 57 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 1,7%). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un’età media di 79,7 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Arezzo. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

In Campania ricoveri in calo, altre 7 vittime

Dati in leggero calo in Campania sul fronte Covid. Si registrano 359 positivi su un totale di 15.958 tamponi esaminati: il tasso è del 2,24% rispetto al 2,40% di ieri. In terapia intensiva ci sono 21 persone (dato inalterato) e 346 quelle in reparti di degenza ordinaria rispetto alle precedenti 351. I morti sono 7 nelle ultime 48 ore.

Nel Lazio 346 nuovi casi, a Roma 130

“Oggi nel Lazio su 10.192 tamponi molecolari e 12.219 tamponi antigenici per un totale di 22.411 tamponi, si registrano 346 nuovi casi positivi (+36), -84 casi rispetto a venerdì 3 settembre. Sono 2 i decessi (-5), 457 i ricoverati (-6), 57 le terapie intensive (-1) e 417 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 130. Stabile la pressione sulla rete ospedaliera. Calano i decessi i ricoveri e le terapie intensive. In attesa della circolare del Ministero della Salute e del consenso informato per avviare la terza dose a immunodepressi e trapiantati”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

In Piemonte 238 casi, ricoverati +10

Lieve aumento, oggi, nel numero dei ricoverati Covid in Piemonte: + 2 in terapia intensiva, dove il totale arriva a 23, negli altri reparti +8, totale a 189. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta anche un decesso, con il totale delle vittime a inizio pandemia a quota 11.731. I nuovi contagi sono 238, con un tasso del’1% rispetto ai 24.024 tamponi diagnostici processati (19.412 antigenici); la quota di asintomatici è del 36,6%. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.575, i nuovi guariti 211.

In Basilicata, 35 contagi e 2 decessi

In Basilicata sono 35 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (31 residenti, 3 domiciliati e 1 fuori regione), su un totale di 760 tamponi molecolari, e si registrano 2 decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino quotidiano. Le persone decedute risiedevano a Matera e Palazzo San Gervasio. I lucani guariti o negativizzati sono 39. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 50 di cui 4 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 1.311. Per la vaccinazione, finora 409.132 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (74,0 per cento) e 338.672 hanno completato il ciclo vaccinale (61,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 747.804. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 95,7 per cento di prime dosi somministrate e con il 90,8 per cento di completamento del ciclo vaccinale.

