11 settembre, chi non c’era potrebbe scordare. Studenti chiedono di parlarne a scuola

I giovanissimi di oggi rischiano di dimenticare cosa accadde l’11 settembre. Molti confondono Al Qaeda con Isis o talebani

Un sondaggio condotto da Skuola.net su 500 ragazzi tra gli 11 e i 20 anni, che all’epoca della strage dell’11 settembre in Usa non erano ancora nati, mostra come i ragazzi abbiano una conoscenza pressapoco parziale di ciò che è avvenuto quel giorno e che vi sono diverse lacune. Si tratta infatti di un terribile evento e per non dimenticare che cosa ha davvero significato, il 94% degli studenti suggerisce di inserirlo nei programmi scolastici, proprio a causa di una conoscenza superficiale dell’accaduto.

Come mostra il sondaggio, 9 studenti su 10 sono a conoscenza del fatto che quella mattina del 2001, ormai vent’anni fa, due aerei deviati dai terroristi avevano colpito le Torri Gemelle. Poi, però, molti mostrano evidenti lacune in merito. Solo 6 studenti su 10 ricordano che furono gli Usa gli unici a essere colpiti quel giorno, e che fu colpito anche il Pentagono (meno di 1 su 2). Il 19% afferma che c’è stato un attentato alla Casa Bianca, e il 25% di loro non è a conoscenza di altri obiettivi attaccati.

Il 41% invece sa che dietro l’attacco terroristico c’era Al Qaeda, mentre 1 studente su 4 fa confusione e afferma che la responsabilità fu dell’Isis, mentre 1 su 5 afferma che è stata opera dei talebani. Il 44% sa che la conseguenza di quegli attacchi fu la guerra in Afghanistan, mentre il 19% dice che è stata la guerra in Iraq (avvenuta due anni dopo). Il 22% sostiene che dopo gli attentati ci fu una sommossa del popolo negli Stati Uniti. Il 51% sapeva che il presidente Usa all’epoca dell’attacco alle Torri era Bush, mentre il 24% dice che era Obama (arrivato invece nel 2009). Il 16% credeva fosse Clinton.

Ergo, solo il 50% degli studenti sotto i vent’anni conosce quanto accaduto. Chi ne è a conoscenza è perché ne ha parlato in famiglia, poiché 1 ragazzo su 3 non ha mai parlato degli attacchi dell’11 settembre in classe. Il 90% ha invece saputo della cosa da genitori e parenti.