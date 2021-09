Ferisce la convivente e lei denuncia anche uno stupro: arrestato 42enne

Un uomo di 42 anni è finito in manette per aver maltrattato e violentato la compagna di 39 anni. È accaduto a Roma

I carabinieri hanno eseguito un intervento a Roma, in una casa in zona Tiburtina, dove in molti avevano segnalato una violenta lite tra familiari. I militari hanno trovato nell’appartamento due conviventi, un uomo di 42 anni e una donna di 39, romani, che stavano ancora litigando furiosamente. La donna aveva forte soggezione poiché ferita alla testa e con lesioni al corpo.

I carabinieri sono riusciti a separarli e li hanno soccorsi. L’uomo, trasportato all’Umberto I, non ha voluto farsi curare mentre la donna, portata al Pertini, ha riportato poli contusioni e ferite alla testa. Dopo la medicazione, i medici le hanno dato 20 giorni di prognosi.

Ascoltata in seguito dai carabinieri, la donna ha confessato che alcuni giorni prima della violenta lite, il compagno l’aveva stuprata, ma che in quel momento non era riuscita a trovare la forza per denunciare l’accaduto. Per questa ragione i carabinieri hanno arrestato il 42enne, pregiudicato, per maltrattamenti in famiglia, stupro, e ora è nel carcere di Rebibbia.