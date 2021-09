Covid, a Los Angeles obbligo vaccinale per studenti over 12

Per gli studenti over 12 di Los Angeles c’è l’obbligo vaccinale, come stabilito dal distretto scolastico più ampio degli Usa.

Il vaccino anti Coronavirus è obbligatorio per gli studenti over 12 a Los Angeles. La scelta proviene dal distretto scolastico locale, il più ampio degli Usa. Da mesi ai ragazzi avevano chiesto di fare il vaccino, ma in molti non hanno seguito la raccomandazione. Gli studenti che frequentano in presenza hanno poco tempo per portare a termine il ciclo di vaccini: le prime somministrazioni entro il 3 ottobre e la seconda dose entro il 31 dello stesso mese.

Gli alunni che compiono 12 anni dopo questo termine avranno un mese di temo per fare la prima dose. «Il nostro obiettivo è quello di mantenere i bambini e gli insegnanti il ​​più sicuri possibile e in classe», ha spiegato il vicepresidente del consiglio di amministrazione del distretto scolastico, Nick Melvoin. «C’è un consenso medico e scientifico sul fatto che vaccinarsi è il modo migliore per proteggere tutti nelle nostre scuole e nella comunità».

Leggi anche:—>Mummifica il corpo della madre defunta per continuare a percepire la pensione

«La scienza è chiara: le vaccinazioni sono una parte essenziale della protezione contro il Covid-19», ha detto Megan Reilly, sovrintendente Istruzione.

Leggi anche:—>Traffico di rifiuti, Adm: nel 2020 sequestrate 6.800 tonnellate di materiali

«I vaccini Covid-19 sono sicuri, efficaci e richiedere agli studenti idonei di essere vaccinati è il modo più efficace per proteggere la nostra comunità scolastica», ha poi chiosato.