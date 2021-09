Mummifica il corpo della madre defunta per continuare a percepire la pensione

La madre era morta ma il figlio voleva continuare a percepire la sua pensione, così ha congelato il cadavere per poi mummificarlo

La madre era morta a 89 anni e lui, il figlio, voleva continuare a percepire la sua pensione. Ecco perché ha congelato il cadavere della mamma e poi lo ha mummificato. È successo a Innsbruck, in Austria. La polizia è riuscita a scoprire l’inganno perpetrato dall’uomo, 66 anni.

La donna era morta nel giugno 2020 ma quando il fratello chiedeva all’uomo della madre, si sentiva rispondere che non avrebbe potuto farle visita a causa del Covid. Il 66enne diceva che era malata. Poi, un giorno, il postino si è insospettito. Doveva consegnare l’assegno sociale direttamente alla signora ma il figlio era sempre molto fermo quando chiedeva di incontrarla, come riporta Il Messaggero.

Il postino ha quindi contattato la polizia che ha fatto partire un’inchiesta. In questo modo si è scoperto che il 66enne aveva congelato il cadavere per evitare qualunque odore e aveva usato impacchi e bende con ghiaccio. Poi ha ricoperto il cadavere con la sabbietta usata per la lettiera dei gatti. Col tempo il corpo si è mummificato.

L’uomo ha poi confessato l’inganno di fronte agli agenti e ora dovrà rispondere sia di frode, sia di occultamento di cadavere. Dall’inchesta è emerso che avrebbe incassato 50mila euro.