Vicepreside accusata di aver favorito lo stupro di un’alunna sotto i 13 anni

La vicepreside di una scuola elementare inglese è accusata di aver favorito lo stupro di una bambina sotto i 13 anni da parte di un 52enne

La vicepreside della St George’s Central Church of England Primary School di Wigan, in Inghilterra, è accusata di aver favorito lo stupro di una minore, la cui età è inferiore ai 13 anni. Julie Morris, 44 anni, è accusata, inoltre, di incitamento ad attività sessuale con minore. La polizia l’ha accusato con il 52enne David Morris di Eccleston, accusato dello stupro della minore.

«È stato accusato di tre capi di accusa, stupro di una ragazza di età inferiore ai 13 anni e di incitamento a una ragazza di età inferiore a 13 anni a impegnarsi in attività sessuali», si legge sui media locali. David Morris non è sposato con Julie Morris e non sono nemmeno parenti. «Le accuse sarebbero tutte avvenute a Eccleston e non sono legate al lavoro della signora Morris come insegnante a Wigan», ha spiegato la polizia.

Leggi anche:—>Non accetta la fine della storia: tenta di strangolare la ex, poi la accoltella

La 44enne, che insegna matematica e religione alla St. George, è stata allontanata dal Wigan Council.

Leggi anche:—>I talebani sulle donne:«Non possono fare i ministri, devono fare figli»

Il preside della scuola ha scritto una lettera a tutti i genitori in cui ha detto che le accuse rivolte nei confronti della signora Morris sarebbero «dolorose e saranno uno shock per tutti all’interno della comunità scolastica. È importante sottolineare che le accuse in relazione ai presunti reati non sono collegate alla nostra scuola».