Suicida per abusi sessuali, vandali ne imbrattano la tomba con le feci

Vittima di bullismo e di abusi, una 12enne si è tolta la vita. Come se non bastasse ora ne hanno sporcato la memoria oltraggiandone la tomba

“La tomba di mia figlia era coperta di mattoni e pietre e c’erano feci di cane ovunque. È stato chiaramente fatto apposta“. Questa la denuncia della madre di Semina Halliwell, una giovane di appena 12 anni, morta suicida in seguito agli abusi sessuali subiti da alcuni ragazzi che, come se non bastasse, la perseguitavano con atti di bullismo. Un dolore enorme per una famiglia di Southpor nel Merseyside, in Inghilterra, che si è vista anche imbrattare orrendamente la memoria della ragazzina con un gesto inqualificabile.

La polizia sta indagando per scoprire gli autori del gesto, che secondo i familiari potrebbero essere gli stessi bulli che perseguitavano la ragazzina e che hanno infastidito il corteo funebre. “Sono persone senza cuore, disgustose e vili. Non ci sono parole per descrivere queste persone malvagie che fanno questo alla tomba di una ragazza di 12 anni” ha proseguito la madre della vittima. La tomba di Semina è stata ripulita ma i parenti temono possano esserci altri atti vandalici.