Delitto Angelica Salis: la donna aveva chiesto aiuto in un bar il giorno prima della sua morte

Angelica Salis, 60 anni, di Quartucciu (Cagliari) aveva chiesto aiuto in un bar vicino casa ma nessuno aveva creduto al suo racconto

Sono emersi ulteriori dettagli sulla morte di Angelica Salis, 60 anni, uccisa ieri, giovedì 9 settembre dal marito a Quartucciu (Cagliari). Il giorno prima del delitto, la donna, che soffriva di depressione, era uscita a piedi nudi chiedendo aiuto in un bar vicino casa.

La donna aveva raccontato che il marito l’aveva picchiata ma nessuno aveva creduto alle sue parole, pronunciate in modo confuso. E invece era una vera e propria richiesta di aiuto, non captata.

A uccidere Angelica il marito Paolo Randaccio, 67 anni, dopo un litigio in casa. L’uomo dapprima ha ucciso la moglie a coltellate, e poi ha telefonato ai carabinieri.

In un post scritto dalla donna alcuni giorni fa, si legge:«A volte la vita ti mette in ginocchio, ti fa piangere e tu pensi di non avere la forza di andare avanti, ma tu ricorda che c’è qualcuno che vive dei tuoi abbracci e dei tuoi sorrisi. Alzati e lotta perché la vita non è sempre facile, ma è la cosa più preziosa che possiedi».