Agguato in agenzia pompe funebri: morto il titolare 45enne

Mario Scarriglia, 45 anni, titolare di un’agenzia di pompe funebri di Crotone, è morto stamane in un agguato

Mario Scarriglia, 45 anni, titolare di un’agenzia funebre di Crotone, è morto stamattina in un agguato nel suo locale. L’agenzia di pompe funebri si trova in centro città. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno portato il 45enne in ospedale, dove poi è morto.

L’uomo era all’interno dell’agenzia con un imbianchino che stava facendo dei lavori di tinteggiatura e che è stato anch’egli ferito alle ginocchia, ma non è in pericolo di vita. Il killer ha fatto esplodere 9 colpi di pistola e poi è fuggito.

I fatti si sono verificati nella sede dell’agenzia sita in via Giovanni Paolo II, nei presso dello stadio Ezio Scida. A quanto pare sembrerebbe che l’obiettivo dell’agguato fosse proprio il titolare dell’agenzia, poi morto in ospedale.

Attualmente ci sono indagini in corso e si sta cercando di chiarire quanto accaduto. Il sicario ha sparato alle gambe dei due uomini e poi è subito fuggito. Sul posto sono sopraggiunti carabinieri e polizia.