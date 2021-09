Uccide a coltellate la moglie, poi chiama i carabinieri

Un uomo di 67 anni ha ucciso, questo pomeriggio la moglie 60enne a coltellate. La tragedia è avvenuta a Quartucciu, nell’hinterland di Cagliari

Il fatto è accaduto in un’abitazione di via Sarcidano. L’uomo avrebbe accoltellato la moglie ripetutamente, per poi chiamare i carabinieri.

Quando i medici del 118 sono arrivati in casa hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena e del Comando provinciale di Cagliari.