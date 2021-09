No Vax nelle chat: “Facciamo saltare i camion delle TV, i primi da aggredire sono i giornalisti”

Sono in corso delle operazioni da parte della Polizia di Stato di oggi, con perquisizioni domiciliari e informatiche. Secondo quanto raccolto fino ad ora dagli investigatori, vi sono alcune dichiarazioni fatte in chat dai No-Vax, secondo i quali la stampa è ‘asservita al regime’.

“Quando andremo a Roma i primi” da aggredire “sono i giornalisti”. Lo affermavano in chat gli 8 No Vax coinvolti nell’operazione di oggi della Polizia di Stato invitando a “usare le molotov” (che non risulta possedessero) per “far saltare i furgoni delle tv”. Secondo quanto riferito in questura a Milano, “per la stampa, ritenuta asservita al regime, avevano un vero e proprio odio”.