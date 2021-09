Scontro tra un’auto ed un monopattino: muore un 34enne

Ennesimo tragico incidente mortale nella notte a Roma in cui è coinvolto un monopattino. Lo scontro in via Chiana nel quartiere Trieste.

Lo scontro è avvenuto tra un’auto ed un monopattino. Il conducente del monopattino, un cittadino di nazionalità nigeriana di 34 anni, è morto sul colpo. Il conducente della macchina, un 19enne, si è fermato per i soccorsi. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Sul posto pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale per i rilievi. Entrambi i mezzi coinvolti nello scontro sono stati sequestrati. Al momento sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Roberto Rosso: “Serve più sicurezza”

“Oggi registriamo l’ennesima morte su strada per un giovane su monopattino. Forza Italia è stata la prima a lanciare l’allarme sulle norme che regolano la circolazione dei monopattini e a depositare da tempo una proposta di legge volta a garantire maggiore sicurezza. Abbiamo chiesto al presidente della Commissione Trasporti di accelerare la discussione della nostra proposta di legge aprendo ad un serio confronto con le altre forze politiche”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, primo firmatario di una pdl sulla mobilità elettrica, e vicepresidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati.

“Poiché, purtroppo, gli eventi ci stanno dando ragione e gli italiani aspettano risposte immediate – ha aggiunto l’esponente azzurro – lancio un appello affinché quanto da noi proposto nella Pdl di cui sono primo firmatario possa entrare come emendamento nel Decreto Trasporti che sta per arrivare in Commissione. A tal fine Forza Italia presenterà un emendamento al decreto trasporti perché questa è la strada più veloce e permetterebbe di mettere in sicurezza la mobilità su monopattino”.