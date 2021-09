Tenta di uccidere una ragazza a colpi di pistola: aveva litigato con suo figlio

È accaduto ieri sera a Gela (Caltanissetta). Una ragazza di 24 anni è stata ferita da alcuni colpi di pistola mentre si trovava in macchina, alla guida di una Fiat Panda, insieme ad un’amica.

La ragazza è stata inseguita da uno scooter con a bordo due uomini e raggiunta da un proiettile ad un braccio. Nel tentativo di sfuggire agli aggressori, ha accelerato e subito dopo ha avuto uno scontro frontale con un’auto. A chiamare il 118 è stato l’automobilista e poco dopo è arrivata anche la Guardia di Finanza. La giovane è stata trasportata all’ospedale “Vittorio Emanuele” e ricoverata in Chirurgia, non è in pericolo di vita. Sarebbe già stato individuato l’autore del gesto e condotto in carcere dalla polizia.

L’aggressore

Si tratta di un pregiudicato gelese di 67 anni, N.G., l’uomo fermato nella notte dalla polizia. I poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta e del commissariato di Gela hanno accertato che l’uomo ha esploso diversi colpi di pistola calibro 7.65 dopo che suo figlio aveva avuto una lite con le due giovani. Il 67enne – che ha precedenti per delitti contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e per associazione di tipo mafioso – è stato trovato nella sua abitazione e condotto in commissariato, dove ha confessato.

LEGGI ANCHE: Tenta di lanciarsi dal cavalcavia, 60enne salvato dai poliziotti

La polizia scientifica ha rinvenuto, di fronte alla sua abitazione, due bossoli, che saranno poi sottoposti agli accertamenti di laboratorio. L’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentativo di omicidio ed è stato successivamente condotto al carcere Malaspina di Caltanissetta, in attesa del giudizio di convalida. La vittima, dopo le prime cure, è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni.