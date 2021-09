Tenta di lanciarsi dal cavalcavia, 60enne salvato dai poliziotti

Aveva deciso di farla finita, per problemi con la figlia minorenne, lanciandosi da un cavalcavia ma è stato salvato dal tempestivo intervento dei poliziotti

Una tragedia, il gesto estremo di un 60enne, è stata scongiurata grazie al tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello: quest’ultimi, impegnati nel controllo del territorio, sono prontamente intervenuti nel comune di Umbertide, sempre in provincia di Perugia, al Km 103+400 direzione sud della Strada Statale E45, a seguito della segnalazione, al Numero Unico di Emergenza 112, di un tentato suicidio in atto da parte di alcuni automobilisti in transito lungo la predetta arteria: una persona cercava di raggiungere la cima del cavalcavia con il chiaro proposito di lanciarsi nel vuoto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Pomeriggio 5, meno trash e più approfondimento: come è cambiato il programma di Barbara D’Urso

Mentre l’operatore radio del Commissariato dava istruzioni agli automobilisti fermatisi per dilungare la conversazione con l’aspirante suicida il più a lungo possibile, l’equipaggio della Squadra Volante prontamente giungeva sul posto prodigandosi nell’opera di convincimento dell’uomo, un cittadino italiano, a recedere da qualsiasi proposito suicida.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Zona Bianca, carriera e vita privata | Tutto quello che c’è da sapere sul giornalista Giuseppe Brindisi

L’uomo, affidato alle cure del sopraggiunto personale sanitario, aveva probabilmente deciso di farla finita a causa di problemi di carattere familiare con la figlia minorenne, residente fuori Regione.