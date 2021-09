Minacce e botte alla moglie che voleva lasciarlo: arrestato 50enne

La Polizia di Caltanisseta ha arrestato un uomo di 50 anni che non voleva separarsi dalla moglie e la minacciava

La Polizia di Caltanissetta ha arrestato un uomo di 50 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. «Dopo un matrimonio durato venticinque anni, la moglie non ha potuto fare a meno di mettere fine alla relazione. Una volta espressa la volontà di separarsi dal marito, infatti, per la donna ha avuto inizio un vero e proprio calvario che spesso è culminato in azioni violente», hanno spiegato gli agenti.

Negli ultimi anni la donna aveva subìto minacce, insulti e botte dal marito, da cui intendeva separarsi. Ma il picco delle violenze è arrivato lo scorso mese di agosto quando la donna ha denunciato il marito in Questura, a Caltanissetta.

Gli agenti, dopo averla sentita, hanno convocato l’uomo in questura e avvertito con un provvedimento del questore che gli intimava di smettere di minacciare la moglie e di comportarsi secondo la legge.

Ma ogni avvertimento si è rivelato inutile, in quanto l’indagato ha proseguito con la sua condotta e anzi, è diventato ancora più aggressivo. Ha minacciato di nuovo la moglie che lo ha denunciato di nuovo alla polizia. Dopo aver svolto le indagini del caso, il pm, esaminate le testimonianze e la denuncia della donna, ha chiesto che l’uomo fosse portato in carcere, ordinanza eseguita dai poliziotti.