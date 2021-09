Terza dose, Aifa: sarà fatta a immunodepressi, anziani, Rsa, staff sanitario a rischio

L’Aifa ha approvato la terza dose di vaccino anti Covid per immunodepressi, anziani, Rsa, sanitari a rischio

La Commissione Aifa ha approvato la terza dose anti Coronavirus per i soggetti immunodepressi, anziani, Rsa e staff sanitario a rischio. Per ciò che concerne i richiami del vaccino, secondo il Cts Aifa, si useranno Pfizer e Moderna. La terza dose sarà somministrata «almeno dopo 28 giorni» per persone immuno-depresse o che hanno subìto un trapianto. Per le restanti categorie sopraccitate, invece, dopo almeno «sei mesi».

Sarebbe questo il parere dell’Aifa in merito alla terza dose scritto dalla Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del Farmaco. Da quanto si apprende, l’Aifa ha convocato un Cda straordinario per dare una valutazione del parere sulla terza dose preparato dalla Commissione Aifa.

Il Cda si riunirà oggi e dovrebbe optare per l’approvazione del parere nell’ambito della norma inerente le autorizzazioni all’uso di medicinali fuori indicazione.