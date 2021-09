Forestali, continuano proteste per avere il rinnovo del Ccnl

Proseguono le proteste per l’ennesima fase di stallo della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale degli operai idraulico forestali

Questa mattina a Roma, si è tenuta una manifestazione organizzata dai sindacati davanti alla Conferenza di Regioni e Province Autonome. La protesta verte contro l’ennesima fase di stallo della negoziazione del rinnovo del contratto nazionale degli operai idraulici forestali, ormai scaduto nel 2012.

La trattativa ha una nuova fase di stallo poiché la Conferenza delle Regioni e il Mipaaf intendono fare approfondimenti per acclarare in modo definitivo la titolarità alla firma del Ccnl dei suddetti operai che dipendono dalle Regioni.

Leggi anche:—>Ordine medici Torino, sospesi 95 iscritti per non aver osservato obbligo vaccinale

I segretari nazionali di Fai Cisl Raffaella Buonaguro, Flai Cgil Davide Fiatti e Uila Uil Giorgio Carra hanno avuto un colloquio con la segretaria generale della Conferenza delle Regioni, Alessia Grillo, con cui hanno fatto il punto delle iniziative parlamentari in atto per permettere alla parte pubblica ldi stipulare il contratto dei forestali.

Leggi anche:—>Covid e Carceri: somministrate più di 70.000 dosi di vaccino

Giovedì prossimo si terrà un nuovo presidio a Roma, davanti al Ministero per le politiche agricole per avere in modo definitivo il rinnovo del suddetto contratto nazionale, che attualmente comprende all’incirca 65 mila lavoratori del settore.