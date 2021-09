Ordine medici Torino, sospesi 95 iscritti per non aver osservato obbligo vaccinale

L’Ordine dei medici ha approvato la sospensione di 95 iscritti per non aver osservato l’obbligo vaccinale. Ecco cos’è successo

L’Ordine dei Medici di Torino ha approvato ieri sera la sospensione di 95 iscritti per non aver osservato l’obbligo vaccinale come stabilito dalla legge per lo staff sanitario. Dei 95 medici sospesi, 71 fanno parte dell’Albo Medici, 12 dell’Albo Odontoiatri, 12 a entrambi gli albi.

Si tratta di una sospensione cautelare e non disciplinare, poiché lo scopo è prevenire il contagio e tutelare i pazienti. L’Ordine ha convocato una riunione del Consiglio direttivo, nell’ambito del proprio codice disciplinare, per esaminare quali siano le implicazioni deontologiche conseguenti all’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte degli iscritti.

«Dal punto di vista disciplinare», afferma il presidente Guido Giustetto, « si potrebbe configurare la violazione di almeno 6 diversi articoli del codice di deontologia medica, per cui stiamo considerando di attivare per ciascun iscritto coinvolto gli approfondimenti del caso. Prenderemo una decisione la prossima settimana».

Le sanzioni disciplinari dal punto di vista della legge professionale potrebbero andare dall’avvertimento, alla censura, alla sospensione, giungendo persino alla radiazione dall’Albo.