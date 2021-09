Minacciava di morte la compagna, “ti faccio uccidere da mio cugino”: condannato a 11 anni

Un 45enne siciliano, originario di Paternò nel Catanese, è stato condannato questa mattina dal Tribunale collegiale di Rimini a 11 di reclusione.

Il collegio, presieduto dalla giudice Adriana Cosenza, ha di fatto accolto tutte le richieste del pubblico ministero, Davide Ercolani, su una lunga lista di capi di imputazione: maltrattamenti in famiglia, alle lesioni, alla violenza sessuale, minacce ed estorsione.

In più occasioni, l’uomo ha minacciato di morte la compagna, abusando di lei, estorcendole denaro e ripetendole ogni volta, che l’avrebbe fatta uccidere dal cugino. La donna, in un’occasione era anche finita in Pronto soccorso con un dente rotto.