Carabinieri salvano 7 cuccioli di cane abbandonati. Denunciato un 23enne

E’ successo in provincia di Reggio Calabria. Il responsabile è stato denunciato mentre i cuccioli sono ospiti di un centro per animali

Sette cuccioli di cane abbandonati in mezzo alla strada. E’ successo a Brancaleone in provincia di Reggio Calabria, dove i carabinieri del luogo hanno tratto in salvo gli animali, dopo averne sentito i guaiti che venivano da un campo abbandonato vicino al campo sportivo del paese.

Le forze dell’ordine in collaborazione con il sindaco di Brancaleone hanno provveduto a trovare una sistemazione per i cuccioli che si trovavano dentro un vecchio forno da cucina abbandonato nel terreno. Gli animaletti sono stati affidati all’associazione no profit “Anime randagie” di Bovalino e sono in cerca di una casa.

I carabinieri hanno individuato il responsabile tramite la visione di una telecamera comunale, risalendo a un uomo di 23 anni del posto. Il ragazzo è stato denunciato per abbandono di animali alla procura di Locri.