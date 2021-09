Non li fa entrare in negozio senza mascherina: aggredito esercente

Un esercente nega l’accesso nel suo locale a tre persone senza mascherina e loro lo aggrediscono all’uscita di fronte ai suoi familiari

Un esercente ha negato l’accesso al suo negozio a tre persone sprovviste di mascherina, e loro per vendicarsi lo hanno atteso all’uscita e l’hanno aggredito di fronte alla moglie e ai figli di 3 e 7 anni. È accaduto a Roma, il 23 giugno scorso. Ma oggi, giovedì 16 settembre, i carabinieri hanno arrestato tre persone.

Tra questi, un 44enne romano, una donna 30enne di Avellino che però vive attualmente a Roma senza fissa dimora e un afghano di 30 anni, tutti pregiudicati. L’accusa, a vario titolo, è di rapina aggravata in concorso, lesioni personali, porto di armi non autorizzato.

È ricercata anche una quarta persona, complice dei tre arrestati, fuggita all’estero. La vicenda risale al 23 giugno scorso, quando 4 persone entrarono in un negozio di elettronica della Circonvallazione Gianicolense ma non avevano indossato le mascherine come previsto dalla legge per il contenimento del contagio da Covid19.

In quel contesto si è verificata l’aggressione al titolare dell’attività commerciale, un uomo cinese di 33 anni.