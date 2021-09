Green pass obbligatorio, sospensione dal lavoro e dello stipendio dopo 5 giorni

Il governo ha deciso di rendere il Green pass obbligatorio, con relativa sospensione dal lavoro e dello stipendio dopo 5 giorni senza.

Il governo ha deciso di rendere il Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, chi non dovesse averlo sarà sospeso del lavoro, con relativa sospensione dello stipendio dopo 5 giorni. Il provvedimento potrebbe entrare in vigore il 15 ottobre e l’estensione del Green Pass riguarderebbe sia i lavoratori del settore pubblico sia privato. La data sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi, chiamato a confermarla.

Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, sospensione del lavoro

Al termine della cabina di regia, l’orientamento del governo sarebbe il seguente: sospensione dal lavoro – e quindi dallo stipendio – dopo 5 giorni di accesso senza il Green pass. La sanzione varrà sia per i lavoratori del settore pubblico che per il privato. Per chi eluda i controlli sono previste anche delle sanzioni pecuniarie.

Si va verso un obbligo per le farmacie di praticare prezzi calmierati per i tamponi fino al 31 dicembre. Il costo sarà pari a zero per chi non possa fare il vaccino, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni. Non è stata accolta, però, la richiesta dei sindacati di tamponi gratis per tutti.

Il Green pass sarà obbligatorio anche per deputati e senatori, nonché per consiglieri regionali e tutte le altre cariche elettive. L’estensione dell’obbligo del Green pass anche per gli organi costituzionali, includendo dunque il Quirinale e la Corte Costituzionale. I lavoratori che verranno sorpresi sul posto di lavoro sprovvisti di Green pass saranno soggetti a multe. Dopo 5 episodi di questo tipo dovrebbe scattare la sospensione dal posto di lavoro e della retribuzione.

Con il nuovo decreto Green pass scatteranno sanzioni anche per i datori di lavoro che non effettueranno i controlli. Si valuterà il primo ottobre, in base all’andamento della curva epidemiologica, se aumentare la capienza nei luoghi in cui si svolgono eventi, nei cinema e nei teatri. È quanto emerge dalla cabina di regia del governo sul Green pass.