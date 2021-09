La famiglia D’Alessio si allarga: Gigi da il benvenuta alla nuova arrivata Giselle

Gigi D’Alessio ha da poco annunciato l’arrivo del quinto figlio, frutto dell’amore che lo lega da qualche anno alla giovanissima Denise Esposito. Nelle ultime ore la famiglia si è allargata con la nascita di Giselle, la figlia di Claudio D’Alessio e Giusy Lo Conte. Hanno reso nonno il cantante per la terza volta. Ecco la foto che mostra la piccola di casa per la prima volta agli utenti social.

Claudio D’Alessio di nuovo papà. Ecco la foto

“Il destino ha voluto che la mia vita si tingesse di Rosa. Oggi è nata la mia terza Principessa. Benvenuta Giselle D’Alessio, il tuo nome vuol dire “Promessa” quella che faccio a me stesso, di impegnarmi ad essere un papà degno delle mie figlie. Giusy Lo Conte sarà un lungo cammino, ma insieme a te… solo una piacevole passeggiata. Ti Amo amore mio”, ecco cosa ha scritto Claudio nella didascalia che accompagna il collage di due foto che ha pubblicato su suo profilo Instagram. E’ evidente che gli scatti sono stati fatti subito dopo la nascita della piccola, dato che i due neo genitori si trovavano in ospedale. Lui indossa il camice richiesto per assistere al lieto evento in sala parto mentre lei ha il volto sfinito, ma allo stesso tempo colmo di gioia. Il post ha ricevuto in poco tempo tantissimi like e commenti con tanto di complimenti e auguri, chiaro segno che Claudio è molto seguito e amato sui social.

Una famiglia allargata

I fan sanno che Gigi D’Alessio ha quattro figli: Claudio, Ilaria e Luca (con Carmela Barbato) e Andrea (con Anna Tatangelo). A breve accoglierà nella sua vita il quinto figlio. Prima però le attenzioni saranno focalizzate sulla piccola Giselle. Claudio ha anche un’altra figlia, nata da una relazione precedente, di nome Noemi e ha 11 anni. Adesso con l’attuale compagna Giusy Lo Conte si sta godendo la nuova paternità. Giusy è un personaggio pubblico, di conseguenza ha un profilo Instagram molto attivo e seguito. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un fascino strepitoso. Del resto è una caratteristica di famiglia avere accanto donne di spicco sia per la professionalità che per la bellezza.

Nuova relazione per la Tatangelo

I fan stanno facendo i salti di gioia anche per Gigi D’Alessio. Non ha nascosto di aver sofferto per la fine della relazione con Anna Tatangelo. Purtroppo non riuscivano più a comunicare quando vivevano sotto lo stesso tetto. Per questo motivo hanno deciso di prendere strade diverse. Adesso lui è felicemente fidanzato con Denise mentre la Tatangelo ha ufficializzato la sua relazione con il rapper Livio Cori. Per fortuna entrambi possono di nuovo sorridere con il cuore pieno di gioia.

