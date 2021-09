Fiocco rosa per il calciatore Francesco Acerbi. Ecco la prima foto della figlia

Francesco Acerbi è uno dei calciatori più noti degli ultimi anni. Entusiasma i fan con il pallone, anche se ultimamente ha regalato tante emozioni per l’arrivo della cicogna. Ecco la prima foto che ha pubblicato in compagnia della figlia.

La prima foto di Francesco Acerbi con della figlia

Francesco Acerbi è nato a Vizzolo Predabissi, provincia di Milano, il 10 febbraio 1988. Fin da piccolo ha amato il calcio al punto tale da dedicare la sua vita a questo sport. Ha avuto modo di giocare nel Pavia e ha esordito 18 anni in serie C. Ha indossato la maglia del Chievo, Milan, Sassuolo e Lazio. Il suo talento gli ha permesso di ricevere anche la prima convocazione nella nazionale del 2012. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto. Di recente sta facendo parlare di sé per una foto che ha pubblicato su Instagram: vestito con gli abiti da sala parto, ha in braccio la piccola Vittoria. Il nome è stato scelto in seguito all’esito degli Europei. Lo scatto ha ricevuto tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che è molto amato e seguito.

Dopo Ariadna è arrivata Claudia nella vita del campione

Spesso Francesco Acerbi è stato anche al centro del gossip per un flirt avuto con l’ex di Pierpaolo Petrelli, ovvero Ariadna Romero. Gli italiani la conoscono grazie agli inviti di Alfonso Signorini nella casa del Grande Fratello Vip. Tutti hanno iniziato ad amarla per la sua bella personalità. Non a caso va d’accordo con la compagna dell’ex Giulia Salemi, come testimoniano degli scatti sul web. Il flirt è stato confermato da lui in persona in occasione della partecipazione della donna a L’Isola dei Famosi 2019. Tuttavia le cose non sono andate bene, anche perché ha inciso molto la lontananza. Dopo un po’ il calciatore è uscito allo scoperto con l’attuale compagna Claudia Scarpari. Quest’ultima lo ha reso padre di Vittoria. Di Claudia si sa solo che è un avvocato ed è originaria di Mantova. Dato che non appartiene al mondo dello spettacolo, non si sa tanto sul suo conto.

Dettagli che non tutti conoscono

I tifosi sanno che Francesco Acerbi ha tanti tatuaggi sia sulle braccia che sulle gambe. In passato anche confessato di aver combattuto contro una malattia che gli ha dato del filo da torcere. Ha anche detto di essere abbastanza religioso, in quanto prega due volte al giorno: mattina e sera. Nella Nazionale del 2014 ha potuto lavorare accanto al tecnico Antonio Conte. Infine ha deciso di troncare con Ariadna perché non è riuscito a gestire la situazione della distanza geografica. Purtroppo la sua decisione è stata una doccia fredda per la donna.

