Violenza sessuale su un’allieva 14enne: arrestato maestro di judo di 75 anni

Un maestro di judo di 75 anni è stato arrestato per violenza sessuale su un’allieva di 14 anni. I fatti sono accaduti a Prato.

L’uomo insegna la disciplina in una palestra della città. È finito agli arresti domiciliari, secondo quanto disposto dal gip Francesco Pallini, dopo la denuncia presentata alla polizia dai genitori della ragazza minorenne. L’indagine è partita nel gennaio scorso. La vicenda sarebbe accaduta tra il 2020 e il 2021, nei mesi della pandemia.

Secondo le testimonianze raccolte fino ad oggi, dalle intercettazioni effettuate che hanno poi portato all’arrestato dell’uomo, gli investigatori hanno ipotizzato che potrebbero esserci anche altre vittime. Un’altra ex allieva ha infatti riferito di aver subito degli abusi simili nel 2004, dei fatti non più perseguibili, per intervenuta prescrizione, che tuttavia fanno pensare che il maestro di judo possa, in anni più recenti, essersi reso responsabile di violenze nei confronti di altre allieve.

LEGGI ANCHE: Incidente tra un filobus e un’auto: 22 le persone ferite

Il 75enne è stato sospeso da ogni attività dalla Federazione italiana Judo Karate Arti Marziali, misura scattata in ambito sportivo. Domani l’interrogatorio di garanzia. Nei suoi confronti è contestata l’aggravante di aver agito su minore affidatagli per motivi di istruzione in ambito sportivo.