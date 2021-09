Incidente tra un filobus e un’auto: 22 le persone ferite

È avvenuto un incidente stradale tra un filobus e un’auto questa mattina, alle 10.10 a Milano in zona Fiera. Al momento sono state portate in ospedale 14 persone ferite, tutte con traumi minori. È stato necessario l’intervento di vigili del fuoco, nove ambulanze e un’automedica.



I pazienti ricoverati a seguito dell’incidente sono stati ammessi al pronto soccorso tutti in codice verde. Sono stati trasferiti all’ospedale San Carlo di Milano un 40enne con trauma al volto e alla schiena, un 70enne e una 80enne entrambi con traumi a una spalla e al collo e una 39enne con trauma a una spalla e al bacino. Mentre all’ospedale Fatebenefratelli, sono giunti una ragazza di 29 anni con un trauma al volto e una donna di 60 anni con un trauma alla schiena.

All’ospedale San Paolo sono stati portati una donna di 79 anni con trauma a un braccio e a una gamba e una 41enne con trauma cranico non commotivo, alla schiena e a un arto inferiore. Al Policlinico un 63enne con un trauma al ginocchio, un 62enne con trauma al collo e alla spalla e una donna di 46 anni con trauma cranico non commotivo.

All’ospedale Sacco di Milano, sono stati ricoverati una 70enne con trauma cranico non commotivo, al collo e alla schiena, una donna di 38 anni con trauma al bacino e a una gamba e infine una 34enne con trauma collo e arto superiore.

Sale a 22 bilancio dei feriti

Sala 22 il bilancio di feriti e contusi finiti in ospedale a seguito dello scontro tra un’auto e un filobus Ai 14 pazienti precedentemente segnalati dall’Areu si sono aggiunti altri 8 pazienti, tutti con traumi non gravi. L’incidente è avvenuto in zona Fiera, lungo il viale Scarampo.