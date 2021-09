Amnesty, report su Egitto:«Ecco il sistema della paura che controlla attivisti»

Un report di Amnesty International dal titolo”Tutto questo finirà quando sarai morto”, denuncia il modo di operare della Nsa egiziana

In un report a cura di Amnesty International dal titolo “Tutto questo finirà solo quando sarai morto“, l’organizzazione denuncia il modus operandi della Nsa (Agenzia sicurezza nazionale egiziana), impegnata soprattutto nei casi politici e di terrorismo. Secondo Amnesty, essa ha costruito un vero e proprio “sistema della paura”, che, tramite convocazioni illecite, interrogatori crudeli e disumani nonché misure cautelari sproporzionate tenta di mettere a tacere gli attivisti e distruggere le loro esistenze.

Nel report vi sono le testimonianze di 19 uomini e 7 donne che tra il 2020 e il 2021 hanno subìto interrogatori, minacce di arresto se non avessero dato delle risposte ecc. Venti di loro hanno raccontato dell’ansia provata e della depressione provocata dal continuo timore di essere arrestati e dall’impossibilità di vivere normalmente. Parecchi di loro hanno smesso di dire la propria o di partecipare alle attività politiche e alcuni sono finiti in esilio.

«Le tattiche dell’Nsa e le sue costanti minacce e intimidazioni, stanno distruggendo le vite di attivisti, difensori dei diritti umani e operatori delle ong. Non possono lavorare né viaggiare e passano le giornate temendo di essere arrestati. L’obiettivo dell’Nsa è chiaro: stroncare l’attivismo politico e quello per i diritti umani», spiega Philip Luther, direttore ricerche Medio Oriente di Amnesty. «L’Nsa abusa dei suoi poteri, negando libertà e diritti umani. L’impunità di cui beneficia da anni indica che non c’è alcuna intenzione di porre fine a tutto questo. Perciò, Amnesty International ha sollecitato gli stati membri del Consiglio Onu dei diritti umani a istituire un meccanismo di monitoraggio sull’Egitto, che riferisca regolarmente su quanto accade nel Paese».

L’operato di Nsa viola le norme del diritto internazionale e della Costituzione egiziana. Durante gli interrogatori, i funzionari Nsa fanno domande personali, controllano i telefoni senza autorizzazione e fanno minacce di arresto, tortura, o rappresaglie sulla famiglia degli attivisti interrogati se non daranno le informazioni che chiedono. «Mi hanno chiesto informazioni sulle attività dell’organizzazione, sul direttore, sui finanziamenti, sul mio ruolo, aggiungendo: ‘Ascolta bene, se scopro che hai mentito, non rivedrai più la luce del sole’», ha detto un attivista convocato dall’agenzia nel 2020.

«Gli attivisti e le attiviste sono sottoposti a una doppia punizione: dopo una detenzione arbitraria, una ‘sorveglianza’ analogamente arbitraria. Il presidente al-Sisi e il ministro dell’Interno devono porre fine a queste pratiche illegali», ha spiegato Luther. «Quando ho detto che avrei denunciato l’agente che mi aveva molestata sessualmente, mi hanno detto: ‘Cosa vuol dire denunciare? Vuoi tornare di nuovo in carcere? Qui le denunce non esistono’», ha detto un’attivista.

Amnesty anche in passato aveva denunciato l’operato dell’Nsa e le loro misure cautelari basate solo su dossier segreti dell’agenzia.