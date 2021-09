Bollettino coronavirus 17 settembre: 4.552 contagi, 66 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi 17 settembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 4.552 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.117. Sono invece 66 le vittime in un giorno, una in meno di ieri. Sono 284.579 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 306.267. Il tasso di positività è all’1,6%, stabile rispetto a ieri. Sono 525 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 6 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 34 (ieri erano 30). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.989, 29 in meno rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.627.699, i morti 130.233. I dimessi e i guariti sono invece 4.383.195 (ieri 4.376.646), con un incremento di circa 6.500 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 114.271 (ieri 116.342), con un calo di 2.071 casi nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

In Sicilia 602 i nuovi positivi, 16 i morti

Sono 602 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 18.758 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 3,2% ieri era al 4,7%. L’isola resta di nuovo in testa per nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dalla Toscana con 494. Gli attuali positivi sono 21.777 con un decremento di 943 casi. I guariti sono 1.529 mentre si registrano altre 16 vittime che portano il totale dei decessi a 6.673. Sul fronte ospedaliero sono adesso 795 i ricoverati, 1 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 99, lo stesso numero rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 118, Catania 75, Messina 125, Siracusa 87, Ragusa 54, Trapani 91, Caltanissetta 23, Agrigento 19, Enna 10.

Toscana, ancora 9 morti in un giorno solo

Ancora nove morti di Covid in sole 24 ore ed è il secondo giorno consecutivo che in Toscana si registra un numero così consistente di decessi. Le ultime vittime hanno età media di 81,8 anni e sono tre di Firenze, una di Prato, Pistoia, Massa Carrara, Pisa, Arezzo e Grosseto. Il totale dei morti sale a 7.095 in Toscana dall’inizio dell’epidemia. Inoltre, secondo il report della Regione, nelle stesse 24 ore sono stati rilevati altri 494 nuovi casi, la cui età media è di 39 anni. In Toscana sono ora 278.581 i casi di positività totali dall’inizio della pandemia (+0,2% sul giorno precedente, percentuale di incremento che si mantiene costante). Anche i guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 262.919 (94,4% dei casi totali). Nelle 24 ore sono stati 650 (tutti a tampone molecolare negativo), numero assoluto superiore ai nuovi casi. Gli attualmente positivi sono oggi 8.567 (-1,9% rispetto su ieri, continua la tendenza al lieve calo giornaliero). Tra loro i ricoverati sono 402 (+4 il saldo su ieri, +1%) di cui 48 in terapia intensiva (saldo -2 persone ma ci sono stati nove decessi). Altre 8.165 persone positive sono in isolamento a casa, riferisce la Regione, “poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-169 su ieri, -2%). Inoltre ci sono 11.666 persone (+15 unità su ieri, +0,1%) anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate e va monitorata per il tempo necessario la loro condizione clinica.

Nel Lazio oggi 368 nuovi casi e 5 decessi

Oggi nel Lazio su 8.570 tamponi molecolari e 12.106 tamponi antigenici per un totale di 20.676 tamponi, si registrano 368 nuovi casi positivi (+54). Sono 5 i decessi (+2), 435 i ricoverati (+2), 55 le terapie intensive (-1) e 424 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,7%. I casi a Roma città sono a quota 189. Lo annuncia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Sul fronte vaccinale, si prosegue con l’immunizzazione della popolazione over 12, per arrivare all’obiettivo dell’85%. Roma è tra le prime capitali europee per la copertura vaccinale con oltre 3 milioni di cicli completati nell’intera area metropolitana. Dal 20 settembre, inoltre, comincerà in maniera massiva la somministrazione della terza dose in tutte le aziende su trapiantati e dializzati.

In aggiornamento