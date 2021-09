Da solo in quarantena. Il video del bimbo che commuove il mondo

Una infermiera cinese ha ripreso un bambino in tuta bianca che si avvia a iniziare l’isolamento senza i genitori

La Cina ha optato per “tolleranza Zero” nei confronti del Covid, ma un nuovo focolaio di Covid preoccupa le autorità cinesi. Il ceppo è stato rilevato in una scuola elementare a Putian, nella provincia orientale del Fujian, e con le nuove norme per il contenimento del virus, un gruppo di bambini è stato costretto a isolarsi per adottare la quarantena di due settimane.

Si tratta di circa dieci bambini che sono stati ripresi da una infermiera di Putian, Zhu Xiaqing, la quale ha diffuso le immagini degli studenti positivi mentre accedevano all’ospedale, zaino in spalla, soli senza l’accompagnamento dei genitori. Nel video si vede uno dei bambini, totalmente avvolto da una tutina bianca e protezione per il viso, che accede zaino in spalla alla corsia dove rimarrà per 15 giorni.

Nella seconda parte del video invece si vede lo stesso bimbo davanti a un macchinario per le lastre. La pedana è troppo alta per il piccolo, tanto che un infermiere deve aiutarlo. In un’altra scena c’è un bambino di quattro anni che attende di accedere alla corsia con una trolley più grande di lui. “Ho avuto un colpo al cuore, mi si sono riempiti gli occhi di lacrime“, ha scritto l’infermiera autrice del filmato.