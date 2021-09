Bollettino coronavirus 18 settembre: 4.578 contagi, 51 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 18 settembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 4.578 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 4.552. Sono invece 51 le vittime in un giorno, ieri erano state 66. Sono 355.933 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 284.579. Il tasso di positività è all’1,28%, in calo rispetto all’1,6% di ieri. Sono 519 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 6 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono 31 (ieri erano 34). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.958, 31 in meno rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.632.275, i morti 130.284. I dimessi e i guariti sono invece 4.388.951, con un incremento di 5.756 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 113.040, con un calo di 1.231 casi nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

Nel Lazio oggi 376 casi e 2 decessi

“Oggi nel Lazio su 9.368 tamponi molecolari e 13.996 tamponi antigenici per un totale di 23.364 tamponi, si registrano 376 nuovi casi positivi a Sars-CoV-2 (+8). Sono 2 i decessi (-3), 429 i ricoverati (-6), 58 le terapie intensive (+3) e 607 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,6%. I nuovi casi a Roma città sono a quota 220”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. (segue)

Basilicata, 28 contagi e 1 decesso

In Basilicata i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 sono 28 (tutti residenti), su un totale di 683 tamponi molecolari, e si registra 1 decesso per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino riferito alle ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva a Lagonegro. I lucani guariti o negativizzati sono 36. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 53 (+4) di cui 4 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.227 (-9). Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.485 somministrazioni ieri. Finora 413.588 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (74,8 per cento) mentre 353.600 hanno completato il ciclo vaccinale (63,9 per cento), per un totale di 767.188 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 96,1 per cento di prime dosi somministrate e con il 91,4 per cento di completamento del ciclo vaccinale.

In aggiornamento