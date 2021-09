Zorzin, la vicina:«Sentito un rumore. Turrin disse che era caduto mobile»

La vicina di casa racconta di aver sentito i due litigare a voce alta e, subito dopo il forte rumore, di aver visto Turrin scappare via.

A parlare è una vicina di casa di Alessandra Zorzin, la ragazza di 21 anni uccisa a colpi di pistola nella sua abitazione. La donna racconta di aver sentito un forte rumore e, dopo essersi affacciata dalla finestra, un uomo le avrebbe detto che quel rumore era stato causato da un mobile caduto a terra.

Il racconto

Dopo aver sentito il forte rumore, la vicina di casa racconta di aver chiamato Alessandra Zorzin per sincerarsi che non fosse successo nulla. A risponderle, però, non è la 21enne, ma un uomo che lei dice di aver già visto. In realtà, però, quel rumore era stato provocato al colpo di pistola che Turrin ha sparato al volto della 21enne, uccidendola. La vicina di casa racconta anche di aver sentito i due ragazzi litigare a voce alta e di aver visto Turrin scappare via subito dopo il forte rumore.

La vicina di casa, però, preoccupata, ha chiamato il marito di Alessandra Zorzin. È stato proprio il marito, insieme al vicino di casa, a scoprire il corpo di Alessandra a terra senza vita. La 21enne è stata ritrovata in una pozza di sangue, vestita e con lo zaino sulle spalle. Gli agenti ipotizzano che stesse per uscire per raggiungere sua figlia.