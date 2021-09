Bufera su esponente leghista:«Green pass come schedatura di Hitler»

L’esponente della Lega Franca Mattiello nella bufera dopo aver ricondiviso un post su Facebook in cui si paragonava il green pass al passaporto per certificare la razza ariana

Travolta dalle polemiche l’esponente leghista Franca Mattiello (che non ha raggiunto i numeri per entrare a far parte del consiglio comunale di Vicenza), per un post ricondiviso su Facebook in cui si paragonava il Green Pass al passaporto istituito da Hitler per certificare di appartenere alla razza ariana. Ora quella frase rischia di costarle molto.«Parole così non sono degne di chi vuole ricoprire un ruolo di amministrazione», afferma il commissario della Lega veneta, Alberto Stefani. «Il Carroccio si dissocia e prenderà provvedimenti nei confronti della militante».

«In una delle Regioni più colpite dal Covid e che ha pagato un prezzo altissimo di morti» ha commentato l’eurodeputata dem, Alessandra Moretti. «Il post negazionista rilanciato da Franca Mattiello è un oltraggio alle vittime oltre che alle decine di migliaia di professionisti che nelle istituzioni e nella sanità hanno speso l’ultimo anno e mezzo per salvare vite e aiutare le persone in difficoltà.

Chi nega l’evidenza della pandemia e ostacola gli strumenti per affrontarla e superarla, non è degno di ricoprire un ruolo pubblico».