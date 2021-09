Genitori positivi portano i figli a scuola: due classi finiscono in quarantena

È accaduto all’Istituto Saint Denis di Torino. La famiglia non ha aspettato i risultati dei tamponi eseguiti due giorni prima

I genitori di due bambini che frequentano l’Istituto Saint Denis di Torino, scuola paritaria bilingue, hanno accompagnato i propri figli a scuola senza attendere i risultati dei tamponi eseguiti due giorni prima. Quanto accaduto ha portato due classi in quarantena, perché tutta la famiglia è poi risultata positiva al Covid.

I due bambini, che frequentano due classi differenti delle elementari nella stessa scuola, sono stati accompagnati a scuola nonostante dovessero restare a casa ad attendere gli esiti del tampone. I genitori hanno avuto una segnalazione in procura per il loro atteggiamento irresponsabile.

Intanto la direttrice della scuola, Gabriella Ghione, si è detta rammaricata e ha commentato l’episodio asserendo che dire che il gesto dei due genitori sia stato «imprudente è riduttivo».

Nel frattempo, alle due classi dell’istituto, si aggiungono altre sette classi in isolamento, sempre a Torino. Nelle varie situazioni, sono stati casi singoli a portare tutta la classe coinvolta in Dad, senza conseguenze per gli interi istituti.