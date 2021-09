Protesta No vax, massima allerta a Milano: “Secchiate di benzina contro la polizia”

Milano, è allerta massima per la protesta No vax di oggi pomeriggio. Minacce tra i messaggi della chat del gruppo: “Protestare in modo pacifico non serve a niente. Secchiate di benzina contro gli agenti di polizia”.

Si prospetta un fine settimana di manifestazioni No vax, con cortei che sfileranno un po’ in tutta Italia. L’allerta massima, però, è a Milano, epicentro delle proteste, con le forze dell’ordine hanno indicato l’obbligo di una manifestazione statica e di ritrovo in piazza Sempione. Si temono infatti risvolti concitati e violenti, soprattutto dopo quanto è emerso da alcuni messaggi inviati tramite chat dai manifestanti. “Come superare il blocco di polizia? Due secchiate di benzina e qualche fiammifero. Si scioglieranno come neve al sole, chi resta vivo ci penserà dieci volte prima di fare il nazista”, propone infatti un partecipante in un messaggio inviato su Telegram.

Proteste No vax, le minacce in chat

Animate le chat di Telegram, dove manifestanti No vax e No green pass organizzano incontri e raduni per manifestare contro le disposizioni del governo. E alla luce degli ultimi risvolti in merito – con 16 manifestanti precettati, 39 denunciati per le manifestazioni della scorsa settimana, e il conseguente obbligo di manifestazione statica e di ritrovo in piazza Sempione – gli animi si sono fatti ancora più accesi. Tant’è che per gli attivisti, nonostante i divieti, il luogo del ritrovo non cambierà: ore 18:00, a piazza Fontana.

“Dobbiamo fare come abbiamo sempre fatto, le forze dell’ordine non possono arrestare migliaia di persone. Avanti tutta”, scrive una sostenitrice del movimento su Telegram. Mentre un altro No vax risponde: “Protestare in modo pacifico non serve a niente, se non ci sono i primi morti non cambia niente. Si devono buttare le bombe anche se muoiono persone che non c’entrano niente. Solo con le bombe e la morte cambia qualcosa”. Mentre un altro riflette sulle attuali disposizioni in merito allo svolgimento della protesta: “Se fossimo quattro gatti non ci sarebbero questi problemi… imporre regole a una manifestazione non autorizzata significa legittimarla e riconoscere che non si può più ignorare il dissenso”.

Si prospetta dunque un sabato rovente, ma non soltanto a Milano. Anche a Genova, infatti, è prevista una manifestazione contro il vaccino e contro il Green Pass, con punto di ritrovo in Piazza De Ferrari, alle ore 16:00. In questo caso, però, tra le chat dei gruppi Telegram si leggono commenti meno facinorosi: “Draghi alza il tiro e noi rispondiamo con nuove iniziative”, spiega infatti un sostenitore. In generale, comunque, le forze dell’ordine stanno attenzionando un po’ tutte le piazze e luoghi di raduno in giro per l’Italia – in previsione di qualche eventuale dimostrazione a sorpresa.