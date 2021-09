Bimbo morto a Napoli, la mamma: “Per favore, basta foto e video, pietà”

“Per piacere non pubblicate più fotografie di mio figlio, né video”: è l’appello alla stampa e alle tv di Carmela, la mamma di Samuele, il bimbo morto a Napoli precipitando dal balcone della sua abitazione al centro della città, e la cui dinamica è al vaglio degli investigatori.

Dalle prime indagini è stato effettuato il fermo di un 38enne per omicidio, un domestico che sembrerebbe affetto da problemi di natura psichica. I genitori sono distrutti dal dolore, la mamma chiede ‘pietà’ per il suo piccolo, e chiede agli organi di informazione di non pubblicare le sue fotografie.