Previsioni Meteo OGGI domenica 19 settembre | ALLERTA GIALLA E ARANCIONE

Nella giornata di oggi domenica le previsioni meteo del 19 settembre. Al nord rovesci temporaleschi nel corso della giornata. Al centro nubi sparse. Al sud addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì domenica 19 settembre.

📅 Domenica #19settembre

🔔🟠 #allertaARANCIONE per rischio temporali e idrogeologico in Lombardia e Toscana

🔔🟡 #allertaGIALLA in sei regioni.

🌧️⛈️ Piogge e temporali al Nord e sulla Toscana. Leggi l'avviso meteo del #18settembre 👉 https://t.co/aP80t5Je2D#protezionecivile pic.twitter.com/AHrwhUEH0m — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) September 18, 2021

Nord:

Cielo molto nuvoloso o coperto al nord-ovest e regioni alpine, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme sul resto delle regioni centrorientali del nord e loro contestuale attenuazione a partire dall’estremo settore occidentale. In serata ancora addensamenti compatti con fenomeni intensi associati sul triveneto centrosettentrionale e bel tempo sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Molte nubi sulle regioni centrali tirreniche con rovesci o temporali diffusi, intensi sulla Toscana centrosettentrionale, in attenuazione serale su toscana, Lazio e Sardegna; nubi cumuliformi sparse sulle regioni adriatiche, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale sull’Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento delle nubi compatte in serata sulle regioni tirreniche peninsulari accompagnati da rovesci o temporali sparsi sulla Campania.

Temperature:

Minime in diminuzione al sud, generalmente stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione sulle regioni alpine centrorientali, Sardegna centroccidentale, Sicilia tirrenica e bassa Calabria, in aumento sul resto del nord, Sardegna orientale e restante parte delle regioni ioniche.

Venti:

Forti occidentali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Sardegna settentrionale, Toscana e appennino Tosco-emiliano, in attenuazione serale sul settore peninsulare; moderati occidentali sul resto del centro-sud peninsulare e Sardegna, tendenti a divenire deboli variabili in serata.

Mari:

Da molto mossi ad agitati il mar ligure e l’alto tirreno; da mosso a molto mosso l’alto adriatico; da poco mossi a mossi i restanti mari.