Previsioni Meteo OGGI sabato 18 settembre | NESSUN ALLERTA

Nella giornata di oggi sabato le previsioni meteo del 18 settembre. Al nord addensamenti in aumento con possibili rovesci. Al centro nubi sparsi in giornata. Al sud velature generali. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì sabato 18 settembre.

Nord:

Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto con deboli rovesci o temporali su Liguria, aree alpine ed appenniniche, in estensione dal tardo mattino anche alle zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Emilia-romagna e, nel pomeriggio, anche al restante territorio veneto; atteso un miglioramento serale sull’Emilia-romagna centromeridionale con esaurimento dei fenomeni ed ampie aperture.

Centro e Sardegna:

Nuvolosità irregolare, a tratti compatta su entroterra sardo, regioni tirreniche, Umbria, marche e rilievi abruzzesi con deboli piogge sparse e qualche occasionale rovescio, più frequenti sulla porzione più settentrionale toscana, ma in generale assorbimento dalla serata; cielo sereno o velato sulle restanti zone.

Sud e Sicilia:

Annuvolamenti anche consistenti ad evoluzione diurna accompagnati da lievi piogge e qualche isolato rovescio su Molise occidentale, Campania, Puglia centrosettentrionale e Basilicata; sul rimanente meridionale cielo sereno o caratterizzato dal transito di estesa nuvolosità medio-alta, poco significativa.

Temperature:

Minime in calo su gran parte del centro, Sardegna compresa, coste molisane, Puglia centrosettentrionale, Basilicata e nord Calabria; in tenue rialzo su basso Salento; senza variazioni sul resto del paese; massime senza variazioni di rilievo su Valle d’aosta, rilievi altoatesini ed emiliano-romagnoli, Sardegna centroccidentale, toscana e marche settentrionali; in diminuzione sul resto del nord, Sardegna orientale, coste molisane e campane, aree costiere adriatiche pugliesi, Basilicata e Calabria tirreniche; in aumento sul restante centro-sud.

Venti:

Deboli orientali sulla pianura padana centrorientale e variabili sul resto del nord; deboli dai quadranti occidentali al centro-sud con locali rinforzi sulle aree appenniniche.

Mari:

Mossi mar ligure, canale di Sardegna, stretto di Sicilia e ionio; poco mossi il tirreno settentrionale e l’adriatico; da poco mossi a mossi i restanti bacini.