Previsioni Meteo OGGI venerdì 17 settembre | ALLERTA GIALLA

Nella giornata di OGGI venerdì le previsioni meteo del 17 settembre. Al nord addensamenti sparsi con rovesci anche a carattere temporalesco. Al centro maltempo generale con rovesci e fulmini. Al sud cieli coperti con possibilità di rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì venerdì 17 settembre

⛈ In arrivo temporali anche su parte del Sud Italia.

🟡🔔 #allertaGIALLA prevista, venerdì #17settembre, in 11 Regioni.

Leggi l'avviso di condizioni meteo avverse del #16settembre 👉 https://t.co/QrSjqL3vc5#protezionecivile pic.twitter.com/7GI31l6Ude — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) September 16, 2021

Nord:

Residui fenomeni temporaleschi attesi al mattino su Friuli-venezia giulia e lungo le coste venete; altrove nuvolosità irregolare, a tratti intensa e compatta con deboli rovesci e qualche temporale che interesseranno Liguria, aree alpine ed appenniniche, sconfinando nel pomeriggio anche verso il restante territorio emiliano-romagnolo. Dalla sera attesa una ulteriore intensificazione della copertura su gran parte delle regioni alpine con piogge e rovesci che oltre i relativi rilievi, interesseranno anche le aree pedemontane piemontesi e quelle pianeggianti del triveneto.

Centro e Sardegna:

Cielo molto nuvoloso su nord Sardegna, ma soprattutto sulle regioni tirreniche peninsulari, Umbria e restanti zone appenniniche con rovesci e temporali sparsi, più frequenti e localmente anche intensi su settore umbro e laziale; dalla sera attenuazione delle precipitazioni, eccezion fatta per nord Toscana ed Umbria centromeridionale. Altrove più asciutto ma con passaggi di spesse ed innocue velature.

Sud e Sicilia:

Molte nubi su Molise occidentale e Campania centrosettentrionale con piogge e temporali localmente anche di forte intensità nel pomeriggio sul relativo settore campano; dalla sera attesa una attenuazione della copertura con assorbimento dei fenomeni. Sul restante meridione transito di ampia copertura medio-alta ma poco significativa, alternata ad estese zone di sereno.

Temperature:

Minime in flessione su gran parte del nord, Sardegna settentrionale, Marche, rilievi abruzzesi e molisani; in rialzo su Lazio centromeridionale, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia centrosettentrionale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in aumento su Sardegna orientale, Toscana, Marche, Umbria, Lazio settentrionale, bassa Calabria, coste siciliane ed al nord, più marcato sulla pianura padana orientale; in diminuzione su coste occidentali sarde, basso Lazio, Abruzzo, Molise, nord Campania, Cilento e Basilicata; stazionarie sul resto d’Italia.

Venti:

Da deboli a moderati dai quadranti meridionali su Liguria ed al centro-sud, con locali ulteriori rinforzi sulle relative aree appenniniche; deboli orientali lungo le coste settentrionali adriatiche e variabili sul resto del nord.

Mari:

Da mossi a molto mossi al largo il mar ligure ed il tirreno centromeridionale; generalmente mossi il canale di Sardegna, restante tirreno, stretto di Sicilia e basso ionio; da poco mossi a mossi i rimanenti bacini.