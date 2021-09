Previsioni Meteo OGGI giovedì 16 settembre | ALLERTA ARANCIONE

Nella giornata di oggi giovedì le previsioni meteo del 16 settembre. Al nord rovesci a carattere temporaleschi. Al centro addensamenti con rovesci sparsi sul territorio. Al sud addensamenti in aumento nel corso della giornata. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì giovedì 16 settembre

Nord:

Molto nuvoloso su tutte le regioni, con rovesci o temporali nella notte su Liguria e settori nord di Piemonte e Lombardia mentre dalla mattina e nel pomeriggio si avranno temporali sparsi su centro-est Liguria e confinante appennino emiliano, Friuli-venezia giulia, settori centro-nord di Piemonte e Lombardia e restanti aree alpine e prealpine, con fenomeni che in serata persisteranno su est Liguria, Lombardia centro-meridionale, Trentino-alto adige, Veneto e Friuli-venezia giulia. Fenomeni anche intensi su est Liguria, Friuli-venezia giulia e settori centro-nord di Piemonte e Lombardia.

Centro e Sardegna:

Maltempo sulla Toscana con temporali sparsi e anche intensi già nella mattinata iniziando dal settore nord; estesa nuvolosità medio-alta sulle restanti regioni, con nubi più significative in aumento pomeridiano e serale su Lazio e Umbria con temporali anche intensi in serata su Umbria e nord Lazio.

Sud e Sicilia:

Solo deboli velature su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale; sul resto del sud irregolarmente nuvoloso per nubi medio-alte stratiformi, ma con nubi più significative in aumento dalla tarda sera su Molise e Campania.

Temperature:

Minime in deciso aumento su isole maggiori e meridione peninsulare e in misura minore anche su Abruzzo e Lazio, stazionarie sul resto del paese; massime in calo su est Liguria, Piemonte, Lombardia, nord Veneto, Friuli-venezia giulia, Emilia-romagna, Toscana, Marche e Umbria, in aumento su sud Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

Venti:

Da deboli a moderati meridionali sulla Sardegna e tendenti a deboli variabili; deboli meridionali con locali rinforzi al nord, sul centro peninsulare e sulla Sicilia occidentale; deboli variabili sul restante territorio.

Mari:

Localmente mossi alto adriatico e basso ionio; poco mossi ionio settentrionale, medio-basso adriatico e settori est di tirreno e stretto di sicilia, con moto ondoso in generale aumento; mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento sul mar ligure.