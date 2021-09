Previsioni Meteo OGGI mercoledì 15 settembre | bollettino VERDE

Nella giornata di oggi mercoledì le previsioni meteo del 15 settembre. Al nord rovesci in giornata. Al centro addensamenti compatti. Al sud velature leggere. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì mercoledì 15 settembre

Nord:

Molte nubi su Liguria e Friuli-venezia giulia con brevi rovesci o temporali a evoluzione diurna e residui piovaschi in serata; molte nubi anche sulle restanti aree alpine e prealpine con rovesci e temporali da isolati a sparsi già durante la mattina e che in serata persisteranno sui settori nord di Piemonte e Lombarde ;nuvolosita’ medio-alta anche estesa ma innocua sul resto del nord

Centro e Sardegna:

Su tutte le regioni estesa nuvolosità in prevalenza medio-alta stratiforme. Dalla sera nubi più significative in aumento sulla toscana con qualche rovescio possibile sul settore nord-occidentale.

Sud e Sicilia:

Su Puglia, Basilicata e Calabria iniziale ampio soleggiamento ma cui seguiranno, dal pomeriggio, velature anche estese; irregolarmente nuvoloso per copertura medio-alta stratiforme sul resto del sud, più estesa e consistente su Campania e Molise.

Temperature:

Minime in aumento anche marcato sulla Sardegna e, in misura minore, su centro peninsulare, nord Puglia, Molise, Emilia romagna, Liguria, Piemonte, Valle d’aosta e Lombardia, stazionarie sul resto d’Italia; massime in calo su Toscana, Umbria, Marche, Emilia-romagna, Veneto, Friuli-venezia giulia, Trentino-alto adige, lombardia e nord Piemonte, in lieve aumento su Sardegna e Puglia, invariate altrove.

Venti:

Moderati da sud-est sulla Sardegna con locali rinforzi specie sul settore sud; deboli settentrionali su puglia meridionale e aree joniche; deboli variabili sul resto d’Italia, in rotazione dai quadranti meridionali al nord, sul centro peninsulare e sulla Sicilia occidentale.

Mari:

Molto mosso il mare di Sardegna, mossi canale di Sardegna e ionio con moto ondoso in diminuzione su quest’ultimo; poco mossi i restanti mari con moto ondoso in rapido aumento su mar ligure e settori centro-occidentali di tirreno e stretto di Sicilia.