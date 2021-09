Vuole denaro dalla fidanzata: la aggredisce, si autolesiona poi la ricatta

Un 26enne si è procurato volontariamente delle ferite per estorcere del denaro alla fidanzata, l’ha minacciata di dare la colpa ad un suo familiare.

Un marocchino di 26 anni è stato arrestato dalla polizia di Torino, in Barriera di Milano, con l’accusa di tentata estorsione. È inoltre scattata una denuncia in stato di libertà per lesioni personali e violazione di domicilio.

Il 26enne ha prima aggredito la fidanzata, poi si è ferito da solo, minacciando di dare la colpa ad un suo familiare. La donna è riuscita a fuggire di casa e ad allertare gli agenti, ai quali ha riferito che in passato è stata minacciata e aggredita altre volte.